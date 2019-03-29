Не имеющий аналогов в мире артиллерийский снаряд разрабатывают в России

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 13:59
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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, вооружение, танк, выстрел, оружие, война
Российские военные ученые собираются разработать снаряд, которым можно управлять после выстрелаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России ведется разработка не имеющего аналогов в мире управляемого артиллерийского снаряда. Об этом сообщил управляющий директор КБ «Точмаш имени Нудельмана» Валерий Макеев.

«Точмаш» развивает направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, которые «не имеют аналогов в мире», — заявил Макеев. Таким оружием, по его словам, должен стать 57-миллиметровый снаряд, сообщает агентство Nation News.

КБ «Точмаш» разработало более 70 систем и комплексов вооружений практически для всех видов и родов войск, уточняет телеканал 360. Оружие, которое создали с помощью российских ученых, поставляется в десятки стран.

Ранее сообщалось, что в российские войска поступит на вооружение новейший подводный аппарат «Посейдон» с атомной энергоустановкой. Аналогов этого оружия, которое за рубежом уже прозвали «смертоносным», в мире тоже нет.

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