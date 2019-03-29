Не имеющий аналогов в мире артиллерийский снаряд разрабатывают в России

В России ведется разработка не имеющего аналогов в мире управляемого артиллерийского снаряда. Об этом сообщил управляющий директор КБ «Точмаш имени Нудельмана» Валерий Макеев.
«Точмаш» развивает направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, которые «не имеют аналогов в мире», — заявил Макеев. Таким оружием, по его словам, должен стать 57-миллиметровый снаряд, сообщает агентство Nation News.
КБ «Точмаш» разработало более 70 систем и комплексов вооружений практически для всех видов и родов войск, уточняет телеканал 360. Оружие, которое создали с помощью российских ученых, поставляется в десятки стран.
Ранее сообщалось, что в российские войска поступит на вооружение новейший подводный аппарат «Посейдон» с атомной энергоустановкой. Аналогов этого оружия, которое за рубежом уже прозвали «смертоносным», в мире тоже нет.