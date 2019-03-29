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После встречи с Мутко Текслер упростил жизнь челябинским дольщикам

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 16:44
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После встречи с Виталием Мутко (слева), Алексей Текслер принял важное для дольщиков решениеФото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил и. о. министра строительства и инфраструктуры региона Виктору Тупикину упростить процедуру включения южноуральцев в федеральный реестр обманутых дольщиков. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора.

Раньше движение денег на счетах фирмы-застройщика, даже если они не направлены на возведение дома, являлось поводом для отказа. Текслер поручил снять это ограничение.

Стоит отметить, что в совещании участвовал куратор строительства, вице-губернатор Сергей Шаль. Именно ему в первую очередь предъявляют претензии копейские дольщики. Алексей Текслер собрал совещание сразу после возвращения в Челябинск из командировки Москву, где он встречался с куратором строительной сферы в должности вице-премьера правительства РФ Виталием Мутко.

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