После встречи с Мутко Текслер упростил жизнь челябинским дольщикам

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил и. о. министра строительства и инфраструктуры региона Виктору Тупикину упростить процедуру включения южноуральцев в федеральный реестр обманутых дольщиков. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора.
Раньше движение денег на счетах фирмы-застройщика, даже если они не направлены на возведение дома, являлось поводом для отказа. Текслер поручил снять это ограничение.
Стоит отметить, что в совещании участвовал куратор строительства, вице-губернатор Сергей Шаль. Именно ему в первую очередь предъявляют претензии копейские дольщики. Алексей Текслер собрал совещание сразу после возвращения в Челябинск из командировки Москву, где он встречался с куратором строительной сферы в должности вице-премьера правительства РФ Виталием Мутко.