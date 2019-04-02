Подъезды домов уже затопило Фото: отделение ОНФ в Югре

В поселке Пионерском (Советский район ХМАО) дома подтопило талой водой. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном отделении ОНФ.

«По словам жильцов, практически ежегодно весной подъезды их домов залиты водой, так как снег во дворе не чистят и не вывозят, хотя плату за это начисляют», — рассказал эксперт ОНФ Денис Такунцев. Жители говорят, что лужи во дворах домов №23 и №25 по улице Ленина не просыхают даже летом, а в самих зданиях пришлось положить доски, потому что вода дошла уже до второй ступеньки лестницы подъездов.

Глава поселка Пионерский Венера Зубчик рассказала корреспонденту «URA.RU», что вода из домов уже ушла, а в сложившейся ситуации виноваты и сами жильцы дома. «В состав работ уборка снега не входит, но управляющая компания помогает. Когда было потепление, действительно, подошла вода в дома, но мы приехали на следующий день, уже было сухо. А своевременно чистить двор возможности нет — там всю зиму стояли машины. Сейчас ситуация под контролем, никакой чрезвычайной ситуации нет. У нас бывает и хуже», — отметила Зубчик.

По словам жильцов, сами дома были признаны аварийными еще в 2002 году, но срок переселения бараков — 2024-й. «Как уверяют жители, проживание в данных домах становится опасным: вода стоит под полом, наступишь — просачивается сквозь доски, полы просели и перекосились, в квартирах запах плесени и затхлости», — отметили в ОНФ. Там также добавили, что уже обратились в прокуратуру, где должны разобраться с выявленными нарушениями.