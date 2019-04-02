Бывший муж Началовой выиграл суд по иску на 20 млн рублей

Александра Фролова обвиняют в невыплате 20 млн рублей Юлии Началовой за квартиру Фото: Юлия Началова, Instagram

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой Александр Фролов выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей, которые он якобы не выплатил экс-супруге за квартиру. Заседание состоялось в нижегородском областном суде. Кроме того, областной суд выявил серьезные нарушения закона со стороны судьи первой инстанции и вынес ему частное определение.

«Нижегородский областной суд, установив существенные нарушения закона, допущенные судьей Чайко при рассмотрении дела в суде первой инстанции, вынес частное определение», — цитирует «Московский комсомолец» адвоката Фролова Антона Малинина.

Ранее Нижегородский районный суд отказал в передаче дела на рассмотрение в столицу, а также на назначение экспертизы расписки от Началовой. Уточняется, что дело о 20 млн рублей, которые Началова пыталась повторно потребовать у экс-супруга, было незаконно перенесено в нижегородский районный суд. Рассматривать претензию отдали судье Чайко, с которым бойфренд Началовой Вячеслав Кудри когда-то работал в нижегородском областном суде.

Юлия Началова скончалась в одной из московских больниц вечером 16 марта в возрасте 38 лет, напоминает телеканал 360. По словам отца артистки Виктора Началова, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Похороны состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.