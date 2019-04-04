Уралец собирает деньги на лечение избитой им жены

Согласно документам, женщина пострадала от удара еще в 2018 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Анатолий Рубцов из Магнитогорска собирает деньги на помощь своей жене Дарье, у которой началась эпилепсия после того, как он в состоянии алкогольного опьянения нанес ей черепно-мозговую травму. Об этом мужчина сам написал на своей странице в одной из соцсетей.

«В болезни моей жены виноват я сам… По роковой случайности в нетрезвом состоянии я ударил Дашу, и она получила черепно-мозговую травму, повлекшую за собой тяжелые последствия — лобную эпилепсию», — написал мужчина.

Сама Дарья Рубцова опубликовала на своей странице выписку из истории болезни и счет из испанской клиники. «Что в этом такого, если я хочу жить, если меня ударил муж, то я не должна лечиться? Он отец моих детей, помогает, осадок есть, но я болею, поэтому особо мне сейчас ни до чего», — цитирует женщину «Ридус».

Согласно документам, которые обнародовала Дарья, она пострадала от удара еще в 2018 году. Узнав об этой истории, пользователи соцсети раскритиковали не только Анатолия, который ударил жену, но и избитую Дарью, обвинив ее в мошенничестве.