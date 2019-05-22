Горожане нашли новое место для храма Екатерины, но там хотят построить торговый центр

Местные дизайнеры уже придумали, как будет выглядеть храм на месте недостроенной гостиницы Фото: креативное агентство «Дикий Филин»

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

В соцсетях одним из самых популярных вариантов мест, где может быть построен собор Святой Екатерины, стала территория недостроенной гостиницы «Дели» у цирка. Но, похоже, горожан, выступающих за эту площадку, ждет разочарование. У заброшенного объекта есть собственник, он имеет свои планы на сооружение.

Вариант с расположением храма на территории знаменитого недостроя 20 мая озвучил мэр города Александр Высокинский. Помимо заброшенной гостиницы, были названы еще три площадки. Но, судя по реакции соцсетей, объект на Куйбышева — в лидерах.

Пользователи отмечают, что строительство храма у Цирка не только спасет город от вырубки парка, но и вернет к жизни проект Площади трех религий, который пытался реализовать экс-губернатор Эдуард Россель. «Так было изначально задумано при Росселе. В результате была построена синагога. Мусульманам землю под мечеть выделили, но документы дезавуировали», — написал в Facebook местный телеведущий Дан Пивоваров.

Объект побеждает и в различных онлайн-голосованиях. Например, в группе «Наш Урал — путешествия по Уралу» во «ВКонтакте» вариант с храмом на месте недостроя набрал 27%. Место у церкви на своей странице в Facebook поддержал и аналитик «Уральской палаты недвижимости» Михаил Хорьков: «Но надо с собственником договориться».

Собственник недостроя — свердловский бизнесмен Сергей Флеганов. «URA.RU» не удалось с ним связаться, однако журналист агентства дозвонился до бизнес-партнера Флеганова — Евгения Косарева. Он не смог ответить, на каких условиях Флеганов может согласиться продать объект под строительство храма, но заметил, что бизнесмен по-прежнему планирует достроить кирпичное здание.

В 2016 году сообщалось, что Флеганов планирует превратить недостроенную гостиницу в торговый центр. Несколько раз сюда приходили строители, правда, пока никаких изменений не наблюдается.

В Екатеринбурге неделю шли несанкционированные акции протеста из-за начала строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. После этого власти предложили горожанам выбрать место для храма в ходе опроса.