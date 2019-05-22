Нефтеюганску угрожает газовый коллапс из-за ветхого газопровода

Газопроводу, который поставляет жизненно необходимый ресурс горожанам, требуется срочный ремонт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Из-за ветхого газопровода Нефтеюганску угрожает газовый коллапс. Об этом 22 мая «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, газопровод, который принадлежит компании «Газ капитал» и поставляет жизненно необходимый ресурс горожанам, требует срочного ремонта. «У каждого механизма есть свой срок жизни. Ресурсы газопровода практически истощены. Его дальнейшая эксплуатация без необходимых ремонтных работ может быть опасной. Однако найти ремонтников, которые займутся этим объектом и заключить с ними договор до сих пор не удалось», — резюмирует инсайдер.

Как объяснил агентству мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев, администрация в курсе сложившейся проблемы и занимается ее устранением: «До 1 июля организации, владеющей газопроводом, поставлены сроки для выполнения определенного вида работ».

Глава департамента ЖКХ и энергетики ХМАО Илья Ким в свою очередь сообщил, что ситуация находится под контролем округа. «На днях прошло совещание, посвященное тому, чтобы регламентные работа по поддержанию работоспособности газопровода были выполнены. Собственник газопровода подтверждает, что работы будут выполнены в надлежавшем качестве и надлежавшие сроки. Говорить о каких-либо рисках нельзя», — прокомментировал «URA.RU» Илья Ким.

Также он добавил, что власти уже начали переговоры о строительстве нового газопровода в Нефтеюганск. «Мы понимаем, что должны работать на опережение. И когда старый газопровод будет выведен из строя у нас уже будет построен новый. Работаем в двух направлениях: поддержание старого газопровода и строительство нового», — добавил глава департаменте ЖКХ и энергетики.