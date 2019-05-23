Депутаты на Урале решили, что повышать оклады учителям нечестно

Депутаты в Прикамье проголосовали против повышения окладов учителей до двух МРОТ (этот показатель в крае составляет 11280 рублей). Они объяснили решение тем, что соответствующий законопроект касается только педагогов школ и не затрагивает других сотрудников образовательной сферы, передает корреспондент «URA.RU» с заседания Заксобрания региона.
Депутаты поддержали отрицательное заключение регионального правительства на федеральный законопроект. «Считаю, что этот законопроект носит дискриминационный характер, поскольку касается только педагогов общеобразовательных организаций и не имеет отношения к работникам организаций дошкольного, дополнительного и профессионального образования», — пояснила министр образования Пермского края Раиса Кассина. Сейчас в Пермском крае применяется «подушевая» оплата труда учителей, а также система различных стимулирующих выплат. Вводимая норма позволила бы установить одинаковую оплату труда для преподавателей с двумя и двадцатью учениками в классе.
Отрицательное заключение на законопроект дали профильный комитет регионального парламента, а также фракция «Единая Россия». Поддержали законопроект депутаты фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В итоге 36 депутатов регионального парламента проголосовали за то, чтобы не поддерживать законопроект, десять — «за» и трое воздержались.