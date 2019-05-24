Пермские следователи стали богаче на несколько миллионов

Руководство СУ СК России по Пермскому краю опубликовало доходы за 2018 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Почти на два с половиной миллиона рублей увеличился суммарный семейный доход трех руководителей следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю. Это следует из опубликованных на сайте краевого управления сведений о доходах за 2018 год.

Руководитель СУ СК России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев в 2018 году заработал 2 миллиона 830 тысяч рублей, это на 300 тысяч больше, чем годом ранее. При этом его супруга увеличила доход почти на миллион, указав в декларации сумму 4 миллиона 266 тысяч рублей.

Первый заместитель регионального управления Алексей Сердюков за год увеличил свой доход на 30%, задекларировав 2 миллиона 623 тысячи рублей. Его супруга за 2018 год заработала 321 тысячу рублей, это на семь тысяч больше, чем годом ранее. В собственности семьи нет ни одного квадратного метра, а все четыре квартиры площадью от 36,6 до 60,2 кв. м находятся в пользовании.

Еще один заместитель Сарапульцева Дмитрий Анащенко в 2018 году заработал 2 миллиона 785 тысяч рублей, это на 600 тысяч больше, чем годом ранее. У его супруги доходы упали на 60 тысяч рублей — до 1 миллиона 340 тысяч рублей. Анащенко единственный, кто владеет автомобилем (Volvo XC). В семьях других руководителей следственного управления также есть машины, но они принадлежат женам. На супругу первого зама записана Kia Ceed, а на жену руководителя СУ — Land Rover Range Rover Evoque.