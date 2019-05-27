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Жителям Магнитогорска предлагают приватизировать детские площадки

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
27 мая 2019 в 15:15
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Степашин Сергей Челябинск, турник, двор дома, детская площадка
Чтобы получить детскую площадку ее надо приватизироватьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, возмущены, что им хотят выставить счета за содержание детских площадок. Прежде им предложили приватизировать эти объекты. Власти подтвердили «URA.RU», что такой процесс запущен, и сослались на постановление правительства РФ.

«По квартирам стали ходить управляющие компании с диким предложением о „приватизации детских площадок и их обслуживании в кварталах домов“, — написала в паблике „Черное& Белое Магнитогорск“ во „ВКонтакте“ жительница города. — Доблестный наш город установит нам новые детские площадки, а мы, жители, за этот милостивый жест, должны в дальнейшем содержать площадки в полном объеме». Далее она сообщает, что начисления за содержание площадок будут прописаны в квитанциях оплаты за квартиры.

Пост вызвал бурную дискуссию в соцсети. Горожане считают, что детские площадки являются муниципальной собственностью, и содержать их должна мэрия. Глава Орджоникидзевского района Магнитогорска Петр Гесс сообщил, что подобные предложения не являются инициативой управляющих компаний или властей города. Такие требования прописаны в федеральной программе «Комфортная городская среда», в рамках которой ведется финансирование благоустройства, и в специальном постановлении правительства РФ.

«„Комфортная городская среда“ в этом году обременена дополнительным условием. Новую площадку строят при условии, что жители двора, который благоустраивается, готовы принять в собственность землю под детской площадкой и саму площадку, — пояснил Гесс „URA.RU“. — Мы обратились к жителям с предложением провести общие собрания. Чтобы они согласились принять землю, когда пройдет межевание, и то, что на ней будет построено, в собственность. В ряде дворов отказываются это делать».

Гесс также отметил, что в Ленинском и Правобережном районах города жители выразили готовность принять участие в процессе. Проблемы возникли только в Орджоникидзевском районе.

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