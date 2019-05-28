Обращение губернатора Комаровой к Путину завершило скандал в ХМАО

Скандальную военную базу Ханты-Мансийска, на территории которой находятся сразу четыре функционирующие радиолокационные станции (РЛС), перенесут от города. Об этом 28 мая «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
По данным депсвязей, вопрос с переносом военной части удалось решить после обращения губернатора Натальи Комаровой к президенту Владимиру Путину, который, в свою очередь, передал соответствующее поручение министру обороны РФ Сергею Шойгу.
«Сейчас региональными властями совместно с Министерством Обороны РФ ведется работа по определению оптимальной организационной формы проекта, позволяющей своевременно выполнить поручение Президента РФ. После указанные объекты и земельный участок будут переданы в ведение Минобороны России, высвободившиеся территории — администрации города Ханты-Мансийска», — говорится в сообщении депсвязей.
Перенос воинской части и РЛС — необходимое действие для дальнейшего жилищного строительства микрорайона «Солдатское поле». К тому же наличие военных радаров вызывает сильное возмущение у жителей прилегающих к ним жилых домов. По их версии, излучение от военных радаров вредит здоровью. В 2018 году в день визита Владимира Путина они вышли на улицу в знак протеста, а также растянули баннер с надписью «Владимир Владимирович, спасите наших детей от излучения!». Учитывая тот факт, что вопрос передислокации воинских частей и их подразделений находится в исключительной компетенции Минобороны РФ, проблема долгое время считалась нерешаемой.