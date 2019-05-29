Самый известный профессор-криминалист России предупредил о смертельной опасности ЕГЭ

Единый госэкзамен — серьезный стресс для учеников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Единый госэкзамен, который проходит в эти дни в российских регионах, может быть опасен для здоровья тысяч подростков. Такое мнение «URA.RU» высказал доктор медицинских наук, профессор, криминалист Михаил Виноградов. По его словам, дети очень сильно переживают из-за экзаменов, у некоторых даже обостряются хронические заболевания.

«Очень часто перед сдачей ЕГЭ подростки даже не ложатся спать, учат билеты, нервничают. Это серьезная психологическая нагрузка, особенно если на ребят еще давят родители», — пояснил Виноградов. По его словам, в зоне риска находятся в первую очередь те учащиеся, которые имеют хронические заболевания. «На фоне стрессов все болезни обостряются, в некоторых случаях это даже может закончиться трагедией», — сказал эксперт. Он также отметил, что юноши, как правило, волнуются больше, чем девушки: «Им „светит“ армия. Не сдал экзамен — завтра заберут в военкомат. Это очень сильно давит. Поэтому многое в такой ситуации зависит от родителей — они должны помочь детям преодолеть эти испытания».

Сегодня в Чебоксарах в школе № 38 школьница скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике. По данным местных СМИ, в этот день в школе №38 сдавали экзамены учащиеся из разных учебных заведений. Девушка, о которой идет речь, училась в школе №27, уточняет «Правда ПФО». По предварительной информации, ученица страдала врожденным пороком сердца. Во время экзамена она почувствовала себя плохо. Дежурившие медики пытались ее спасти, но безрезультатно.