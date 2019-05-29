Российская школьница умерла во время ЕГЭ

Школьница умерла в Чебоксарах во время сдачи ЕГЭ по математике. По информации местных СМИ, ЧП произошло 29 мая около 13:00 в школе №38.
«Тело лежало в коридоре под простыней», — сообщает портал «ProГород» со ссылкой на свои источники. По сообщениям корреспондентов издания, в этот день в школе №38 сдавали экзамены учащиеся из разных учебных заведений.
Девушка, о которой идет речь, училась в школе №27, уточняет «Правда ПФО». По предварительной информации, школьница страдала врожденным пороком сердца. Во время экзамена она почувствовала себя плохо. Дежурившие медики и две бригады скорой помощи пытались ее спасти, но безрезультатно.
В региональном Миннистерстве образования и молодежной политики уточнили: школьница пришла на экзамен уже с не очень здоровым видом. У девушки в связи с заболеванием был статус инвалида с детства, дежурившие медики рекомендовали ей отказаться от участия в экзамене, однако она их не послушала, передает телеканал 360.