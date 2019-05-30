Один из главных полицейских Прикамья почти вдвое увеличил доход за год

Руководители полицейского главка раскрыли свои доходы за 2018 год Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Заместитель начальника ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор Алексей Овсянников в 2018 году увеличил свой доход более чем на полтора миллиона рублей (до 3 миллионов 558 тысяч рублей). В 2017 году он заработал 1 млн 918 тысяч рублей. Такие данные опубликованы на сайте регионального главка.

При этом из собственности Овсянникова исчез автомобиль Land Cruiser Prado 2007 года выпуска, но осталось три прицепа к легковым транспортным средствам. Супруга генерала заработала в 2018 году 113 тысяч рублей. У нее есть автомобиль Audi Q3 2016 года выпуска.

Начальник полицейского главка генерал-майор Михаил Давыдов за 2018 год задекларировал доход в 2 миллиона 583 тысячи рублей. Его супруга заработала 178 тысяч. Еще два заместителя Давыдова Максим Шилов и Олег Худолеев получили в прошлом году 1 миллион 607 тысяч и 1 миллион 852 тысячи рублей, соответственно.