Депутату не понравилось, как инспектор припарковал автомобиль Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Шпаков устроил перепалку с инспектором ДПС из-за, по его мнению, неправильно припаркованного патрульного автомобиля. Конфликт попал на видео, которое уже опубликовано в Интернете.

Видеозапись вел житель Новосибирска, которому в тот момент инспектор выписывал штраф за выезд на полосу встречного движения. По словам автора ролика, один из водителей захотел объяснить сотруднику ГИБДД, что он неправильно припарковал авто и ему стоит отъехать. Полицейский настаивал на том, что он отъедет через пару минут — когда составит протокол.

После этого Шпаков представился депутатом и начал требовать на повышенных тонах все же убрать патрульную машину. Непродолжительный спор ни к чему не привел, инспектор решил завершить беседу фразой «вы свободны», которая вывела из себя депутата.

«Ты мне еще „свободен“ будешь говорить. Кому ты говоришь „ты свободен“? С какой стати ты мне команды даешь? Ты кто такой? Научись разговаривать. <…>. У тебя хотелки не хватит задерживать меня. Говорить научись. Ты прощения будешь просить», — сказал парламентарий.