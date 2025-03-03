В артиллерийских частях ВС РФ создали дивизионы БПЛА

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Дивизионы БПЛА будут работать в связке с артиллерией
Дивизионы БПЛА будут работать в связке с артиллерией Фото:

В артиллерийских частях ВС РФ созданы дивизионы БПЛА — они будут работать в тесной связке с артиллерией для разведки и корректировки огня. Об этом сообщил источник в Минобороны России.

«В условиях СВО важно быстро обнаружить цель и нанести точный удар — это современные требования к артиллерии. БПЛА в артиллерийских соединениях в первую очередь нужны для этого. Они действуют в тесной связке с арторудиями и РСЗО», — сообщил источник в Минобороны РФ в беседе с «Известиями».

Также операторы с помощью дронов должны будут разведывать цели и передавать информацию в командный пункт, корректировать огонь, оценивать нанесенный урон. По словам источника, работа в такой связке в несколько раз повысит эффективность артиллерийских бригад и полков.

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В артиллерийских частях ВС РФ созданы дивизионы БПЛА — они будут работать в тесной связке с артиллерией для разведки и корректировки огня. Об этом сообщил источник в Минобороны России. «В условиях СВО важно быстро обнаружить цель и нанести точный удар — это современные требования к артиллерии. БПЛА в артиллерийских соединениях в первую очередь нужны для этого. Они действуют в тесной связке с арторудиями и РСЗО», — сообщил источник в Минобороны РФ в беседе с «Известиями». Также операторы с помощью дронов должны будут разведывать цели и передавать информацию в командный пункт, корректировать огонь, оценивать нанесенный урон. По словам источника, работа в такой связке в несколько раз повысит эффективность артиллерийских бригад и полков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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