Названы лучшие бонусные программы, позволяющие сэкономить на перелетах

Финасовый аналитик Александр Клишин составил рейтинг лучших бонусных программ банков и авиакомпаний, которые позволят пассажирам сэкономить при перелетах. Клишин считает, что если для пассажира главная задача, использовать накопленные баллы для покупки билетов, то лучше всего подойдут банковские продукты, например, от «Альфа Банка» или All Airlines от «Тинькофф». Они позволяют возвращать милями до 1,5% стоимости покупок по карте. А билеты с помощью них можно покупать у любой аивакомпании.
При этом Клишин подчеркивает, что если пассажир заинтересован в повышении класса обслуживании с помощью бонусной системы, то лучше всего оформлять карту лояльности у конкретной авиакомпании. «Программы „Аэрофлот Бонус“ и „S7 Приоритет“ позволяют копить и тратить мили на рейсах внутри страны и за рубежом. Оба этих гиганта авиаперевозок, состоят в альянсе с другими авиакомпаниями. Это значит, что накопленные мили можно тратить на повышение класса обслуживания на рейсах всех авиакомпаний альянса», — объяснил аналитик.
Также Клишин представил топ-3 предложений на рынке среди кобрендиговых карт. Бронза досталась совместному продукту Utair и банка «Открытие», серебро у S7-Tinkoff от «Тинькофф Банк». Лучше картой по мнению эксперта является Аэрофлот от Альфа-банка. Там 1,1 наградные мили начисляются на каждые потраченные 60 рублей. Кроме того добавляется 1% бонусных баллов на остаток при покупках от 10 тыс. рублей в месяц.