Самый верный заместитель губернатора Югры уходит в отставку

Фануза Арсланова является почетным работником газовой промышленности РФ, имеет ряд других государственных наград Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Заместитель губернатора Югры и руководитель представительства ХМАО при правительстве и субъектах РФ Фануза Арсланова написала заявление об увольнении по собственному желанию. В этой должности она проработала с 2010 года. Соответствующее распоряжение уже подписано главой региона Натальей Комаровой, сообщили «URA.RU» в департаменте внешних и общественных связей Югры.

31 июля будет последним рабочим днем Арслановой в качестве заместителя губернатора ХМАО. «За период ее деятельности обеспечена организация эффективной работы по взаимодействию исполнительных органов государственной власти региона с федеральными органами власти и их территориальными представительствами, органами местного самоуправления и общественными объединениями», — говорится в сообщении депсвязей.

Также в департаменте внешних и общественных связей подчеркнули, что решение о замещении должности заместителя губернатора — руководителя представительства при правительстве и в субъектах РФ будет принято главой региона в ближайшее время.