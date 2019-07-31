Сургут поставил рекорд благодаря нацпроекту

Финансирование в рамках нацпроекта позволит снести 90 аварийных домов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Сургут (ХМАО) благодаря участию в нацпроекте «Жилье и городская среда» до конца года сможет обеспечить переселение в новые квартиры рекордного количества льготников — около 700 семей. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

Таких объемов переселения муниципалитету удалось добиться благодаря финансированию сразу из трех источников — федерального, окружного и местного бюджетов. «Общая сумма составит порядка миллиарда 360 млн рублей. Около 415 млн из них получены в рамках нацпроекта», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе администрации Сургута. Львиная доля средств будет направлено на снос аварийного жилья, к расселению планируются порядка 90 домов. В августе должны состояться самые крупные аукционы по приобретению квартир.

Масштабные планы по переселению коррелируют с главной стратегической задачей Сургута на ближайшие годы — сделать город самым северным полумиллионником России. Для этого мэрии необходимо кардинально улучшить качество жизни горожан, в том числе ускорить ликвидацию аварийного жилищного фонда, строительство жилья и социальных объектов. Для этого чиновникам придется в ближайшей перспективе решить проблемы по модернизации существующих и прокладке новых инженерных сетей.