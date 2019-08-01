Дело бухгалтера челябинского экс-губернатора рассмотрят заново в Екатеринбурге

Вадим Белоусов и его теща Маргарита Бутакова остаются на свободе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича

Свердловский областной суд удовлетворил жалобу адвокатов жительницы Челябинска Маргариты Бутаковой, тещи депутата Госдумы Вадима Белоусова, соратника южноуральского экс-губернатора Михаила Юревича. Зашита оспаривала сроки расследования уголовного дела в отношении Бутаковой.

Как следует из базы данных суда, 11 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о продлении сроков расследования дела Бутаковой. Облсуд это решение отменил и направил на новое рассмотрение. Заседания проходят в Екатеринбурге, так как расследование ведет четвертое следственное управление СКР, которое находится в столице Среднего Урала.

Бутакова обвиняется в получении и передаче крупных взяток (ч.6, ст. 290 УК РФ) Юревичу. Ранее она работала бухгалтером на агрохолдинге «Макфа», основателем которого являются Юревич и ее зять Белоусов. Сама Бутакова находится под подпиской о невыезде. Еще один фигурант дела, бывший топ-менеджер «Макфы» Андрей Чуркин скрылся от следствия после того как его выпустили из СИЗО, и объявлен в розыск.

Юревич заочно арестован судом и живет в Лондоне. В отношении Белоусова также возбуждено уголовное дело по коррупции, с него снята депутатская неприкосновенность, он находится на свободе.