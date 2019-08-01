Депутат прикамского парламента, осужденный за многомиллионные хищения, обжаловал приговор

Егор Заворохин был приговорен к семи годам лишения свободы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат заксобрания Прикамья, бывший директор машзавода имени Дзержинского Егор Заворохин обжаловал приговор. Апелляция поступила в Пермский краевой суд. Дата начала рассмотрения дела пока не назначена, сообщили «URA.RU» в суде.

«Только что получили апелляцию. Дата пока не назначена», — сообщили корреспонденту агентства в Пермском краевом суде.

14 июня Дзержинский райсуд приговорил Егора Заворохина к семи годам лишения свободы. Он был признан виновным в хищении у возглавляемого им предприятия почти 143 миллионов рублей. По версии обвинения, Заворохин похитил эти средства, завышая суммы платежей за тепло в несколько раз, а разницу присваивал себе. Несмотря на это, Егор Заворохин сохранит за собой кресло народного избранника в краевом парламенте.

Соучастниками Заворохина стали бизнесмен Максим Овчинников и директор автобазы городской администрации Денис Овчинников. Их приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. Кроме этого, суд постановил взыскать с них более 140 миллионов рублей за причиненный ущерб.