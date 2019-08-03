Семья с ребенком сгорела в собственном доме на Урале

Пожарные вынесли из огня три тела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семья из трех человек сгорела в частном доме в Кизеловском городском округе Пермского края. В огне погибли родители с пятилетним ребенком.

Инцидент произошел в ночь со 2 на 3 августа в доме на улице Первомайской. «Сообщение о пожаре в частном деревянном доме поступило в 23 часа 36 минут. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, внутри дома, в огне, нашли тела трех человек — двух взрослых и ребенка. По предварительным данным, ребенок 2014 года рождения. В 01 час 10 минут огонь полностью потушили», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты МЧС и полиция. Им предстоит определить причину пожара и смерти жильцов.