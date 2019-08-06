Возобновлено следствие по делу о преднамеренном банкротстве владельца ГК «Экс авто» Алексея Ярушина Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Владельца прикамского автодилера «Экс авто» Алексея Ярушина привлекают к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве ООО «Санэкс-авто», сообщила «URA.RU» конкурсный управляющий организации Светлана Фрезе. По закону избавиться от субсидиарного долга невозможно даже при помощи личного банкротства.

«Окончательная сумма не определена, поданы еще заявления. Там есть еще часть оспариваемых сделок и реализуемое имущество. Поэтому сумма будет скорректирована и составит примерно 62-68 миллиона рублей», — пояснила «URA.RU» Фрезе. При этом сам Ярушин еще в июле 2016 года уже был признан банкротом арбитражным судом Пермского края.

Конкурсный управляющий другой организации Ярушина ООО «Экс авто» Мария Булатова рассказала «URA.RU», что сейчас также возобновлено следствие по делу о преднамеренном банкротстве когда-то крупнейшего автодилера Пермского края. «Дело было прекращено, сейчас оно возобновлено. Оно не связано с ООО „Санэкс авто“, оно связано с активностью банков», — пояснила «URA.RU» Булатова. Она также рассказала, что по делу о банкротстве ООО «Экс авто» будет продано два последних объекта недвижимости: здания автосалонов на улицах Елькина и Спешилова.

Автохолдинг «Экс авто» был признан банкротом арбитражным судом Пермского края в октябре 2015 года, до этого он представлял в регионе 12 автомобильных брендов и имел салоны во многих городах Прикамья. Общая сумма требований кредиторов составила более полутора миллиардов рублей.