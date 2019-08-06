Украина нашла замену российскому топливу

Киев планирует заместить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
«Мы получили информацию, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии переносит свой ремонт с сентября на октябрь и увеличивает примерно на 25% поставки дизеля украинским покупателям в августе и сентябре», — цитирует Геруса деловая газета «ВЗГЛЯД». Он уточнил, что вместо 180 тыс. тонн в месяц Мозырскому НПЗ придется перерабатывать 250-260 тыс. тонн в месяц из-за увеличения экспорта на Украину.
Герус подчеркнул, что на украинских НПЗ сейчас наблюдается незначительный рост производства. Между тем поставка дизеля наблюдается из Литвы и других стран Евросоюза. По мнению представителя Зеленского, морские поставки в скором времени увеличатся с 10-20 тыс. тонн до 60-90 тыс. тонн. Россия же в глазах Киева представляется нестабильным источником необходимого топлива.
Правительство Украины ввело с 1 августа специальные пошлины на большую часть товаров из России. Ограничения, в том числе, затронули и российское дизельное топливо, напоминает «Национальная служба новостей».