Украина нашла замену российскому топливу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , качалка, нефть, нефтедобыча
Российское дизельное топливо заменят белорусскимФото: Алексей Андронов © URA.RU
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Киев планирует заместить российское дизельное топливо поставками из Белоруссии и Евросоюза. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

«Мы получили информацию, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии переносит свой ремонт с сентября на октябрь и увеличивает примерно на 25% поставки дизеля украинским покупателям в августе и сентябре», — цитирует Геруса деловая газета «ВЗГЛЯД». Он уточнил, что вместо 180 тыс. тонн в месяц Мозырскому НПЗ придется перерабатывать 250-260 тыс. тонн в месяц из-за увеличения экспорта на Украину.

Герус подчеркнул, что на украинских НПЗ сейчас наблюдается незначительный рост производства. Между тем поставка дизеля наблюдается из Литвы и других стран Евросоюза. По мнению представителя Зеленского, морские поставки в скором времени увеличатся с 10-20 тыс. тонн до 60-90 тыс. тонн. Россия же в глазах Киева представляется нестабильным источником необходимого топлива.

Правительство Украины ввело с 1 августа специальные пошлины на большую часть товаров из России. Ограничения, в том числе, затронули и российское дизельное топливо, напоминает «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Экономика Политика Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...