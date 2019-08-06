Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке

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В момент происшествия самой Pink на борту частного самолета не былоФото: страница певицы Pink в Instagram

Небольшой частный самолет Cessna 560XL, на борту которого находилась команда американской певицы Pink, загорелся при посадке в аэропорту датского города Тирструп. Об этом сообщили местные СМИ и впоследствии подтвердили организаторы концерта артистки в Дании.

В момент происшествия самой Pink на борту самолета не было, а среди тех десяти человек, которые летели в самолете, никто не пострадал, передает DR. «Мы сожалеем, что команда попала в аварию. С нетерпением ждем возможности провести запланированный концерт», — заявил один из организаторов концертного тура Pink Клаус Висбю.

Лайнер совершал рейс из столицы Норвегии Осло, где накануне прошел концерт Pink. Помимо экипажа из трех человек — двух из Германии и одного из Австрии — в самолете летели четыре американца, два австралийца и один британец. МИД Дании уведомило об инциденте правительства этих стран.

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