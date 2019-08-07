Свердловская полиция парадом отметит создание НКВД на Урале

В Екатеринбурге завтра состоится полицейский парад, посвященный 100-летию Главного управления МВД по Свердловской области. Об этом «URA.RU» сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых. Днем рождения управления считается 8 августа 1919 года, когда было создано губернское управление милиции НКВД РСФСР.
«К мемориальному комплексу „Черный тюльпан“ прибудут сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, отдельного батальона по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств, личный состав ОВД на метрополитене, кинологи с розыскными собаками, обученными поиску преступников, наркотиков и взрывчатых веществ, — рассказал Горелых. — Стражи порядка продемонстрируют спецтранспорт, состоящий на вооружении МВД». Принимать парад полицейских будет врио начальника ГУ МВД области генерал-майор юстиции Владимир Миронов.
Руководитель свердловского полицейского гарнизона вручит отличившимся сотрудникам награды — медали «За безупречную службу», почетные грамоты МВД и благодарность министра внутренних дел. «До личного состава доведут оперативную обстановку в Екатеринбурге, проинформируют о характерных преступлениях и приметах правонарушителей», — рассказал представитель свердловской полиции. С юбилеем свердловскую полицию поздравят экс-начальник главка, председатель Общественного совета при ГУ МВД Владимир Красильников, министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев и другие.