Юрий Гулягин вручил главам предостережения прямо во время совещания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин на заседании у полпреда президента в УрФО Николая Цуканова объявил предостережение главам свердловских муниципалитетов Сергею Белоусову (Каменский городской округ) и Андрею Горбову (Белоярский городской округ).

Замгенпрокурора указал на то, что Каменский ГО не передал в концессию тепловые и водопроводные сети — решение об этом было принято еще в 2017 году. «Вы суд не уважаете?» — спросил Гулягин Белоусова. Последний заверил, что объекты передадут в концессию осенью. Также замгенпрокурора отметил, что в округе Белоусова нет резервных источников теплоснабжения. «Купили один дизель-генератор и радуетесь», — подчеркнул замгенпрокурора.

Главе Белоярского округа Андрею Горбову объявили предостережение из-за банкротства муниципального предприятия с долгами на 112 миллионов. Гулягин увидел в этом намерение «потихоньку списать задолженность».

Присутствующий на совещании губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что оба вопроса, по которым высказаны претензии, имеют длинную историю и работа по ним ведется. «Оба главы провели огромную работу по сокращению задолженности и по выводу территорий из критической ситуации. В Белоярском городском округе все руководство блока ЖКХ отбывает наказание сегодня. И Андрей Андреевич (Горбов) принял все меры для того, чтобы уйти от той катастрофы, которая там была, когда в 2016 году там тепла не было почти два месяца. То же самое в Каменского городком округе. У меня нет сомнений в том, что коллеги (главы муниципалитетов) проведут работу по предостережениям. С моей стороны будут оказаны помощь и содействие, как и прежде», — подчеркнул Евгений Куйвашев.