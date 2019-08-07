Екатерину Наносову признали виновной в хищении денег ее фирмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чебаркульский горсуд приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии бывшего главного бухгалтера ООО «Городское коммунальное хозяйство» Екатерина Насонову, признанную виновной в хищении пяти миллионов рублей со счетов компании. При этом она оправдана по статье о легализации денег, полученных преступным путем, сообщил «URA.RU» консультант суда Антон Зеленин.

Прокурор Чебаркуля Александр Соловьев отметил, что пока надзорное ведомство не получило бумажную версию решения суда, поэтому нет решения, будет ли оно обжаловано. «Как только получим приговор, будет принято решение по обжалованию», — добавил он.

Насонова с помощью поддельных документов перечисляла деньги на банковские карточки мужа Юрия Насонова и себе. Когда об этом стало известно, женщина вместе с ребенком исчезла. Супруг остался в Чебаркуле. Ее объявили в федеральный розыск. Силовики задержали Наносову в Санкт-Петербурге, где она успела устроиться по специальности. На ее след вышли, когда женщина устраивала ребенка в садик.

После возбуждения уголовного дела, в Чебаркуле говорили, что на одном из допросов Юрий Насонов якобы уверял, что они не видели украденных денег, их приходилось возвращать начальству, которое делилось с городским руководством.