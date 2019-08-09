Крупнейшие российские блогеры устроили «войну» из-за митингов оппозиции

Амиран Сардаров поспорил с Юрием Дудем о митингах в Москве Фото: страница в Instagram Амирана Сардарова @amiran495

Блогер Амиран Сардаров ответил коллеге Юрию Дудю на призывы выйти на согласованный митинг в Москве 10 августа. По его мнению, звать на мирные демонстрации и при этом не помогать собирать подписи независимым кандидатам является хайпожорством. Своим мнением он поделился на своей странице в Instagram.

«Звать только на мирные демонстрации так героически — равно хайпожорство и популизм», — написал Сардаров. Блогер задался вопросом, почему те, кто призывает на мирные демонстрации, ранее не помогали собирать подписи независимым кандидатам и не агитировали за них. «Конкретно Дудь мог помочь собрать подписи (кандидату в Мосгордуму, который позже отказался от этого — прим. ред.) Егору Жукову постами в Instagram. Но что-то я не припомню его поддержки», — уточнил Сардаров.

Днем ранее Дудь на своей странице в Instagram опубликовал призыв приходить 10 августа на согласованный митинг в Москве. Блогер уточнил, что сам посетит мероприятие. «Я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку. Митинг согласован причем сразу на 100 000 человек, будет круто, если столько народу туда и придет», — написал Дудь.

Ранее столичные власти согласовали митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Однако оппозиционные политики призвали людей не расходиться после мероприятия, а продолжить его шествием по городу.

27 июля и 3 августа в Москве состоялись незаконные акции протеста, которые окончились столкновениями с полицией и массовыми задержаниями. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, основанием для которого послужили агрессивные действия митингующих: метание различных предметов в сотрудников полиции, перекрытие движения, поломка ограждений, напоминает РАПСИ .

Амиран Сардаров является основателем youtube-канала «Дневник Хача», на который подписаны 4,5 млн человек. Юрий Дудь — автор youtube-канала «вДудь», у которого 5,7 млн подписчиков.