Экс-чиновница «никто не просил рожать» собирается готовить олимпийских чемпионов

Глацких открывает школу гимнастики для детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Свердловский министр оскандалилась фразой «никто не просил рожать детей»

Экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», открыла собственную школу, где собирается готовить олимпийских чемпионов. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Я долго к этому шла и наконец решила открыть свою школу художественной гимнастики „Ты сможешь сам“. С большим удовольствием приглашаю всех девочек в возрасте от трех лет. Возможно, именно ваш ребенок — будущий олимпийский чемпион!» — написала Глацких. Она также отметила, что в ее школе будут проходить занятия и для взрослых — стрейчинг и растяжка.

Ольга Глацких — российская художественная гимнастка, олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России. Она возглавляла департамент молодежной политики Свердловской области и на этом посту оказалась в центре скандала из-за слов о том, что государство ничего не должно детям, поскольку «не просило родителей их рожать». После отставки Глацких заняла пост замдиректора ДИВСа в Екатеринбурге.