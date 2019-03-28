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Ректор проиграл выборы в крупнейшем вузе Челябинска

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 13:04
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Челябинский Государственный университет. Челябинск, челгу, челябинский государственный университет
В ЧелГУ — новый ректор, Сергей ТаскаевФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сенсационно завершились выборы ректора Челябинского государственного университета. Действующий руководитель Диана Циринг проиграла голосование со счетом 51:58. Новым ректором избран декан физического факультета Сергей Таскаев, сообщили «URA.RU» участники конференции. В пресс-службе вуза подтвердили информацию о победе Сергея Таскаева.

Выборы ректора сопровождались скандалами. Группа преподавателей жаловалась на Диану Циринг руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В университете обсуждалось необычное распределение премий по итогам прошлого месяца — дополнительные деньги якобы получили члены конференции, которые должны были выбирать ректора. Некоторые восприняли это как подкуп.

Сергей Таскаев родился 3 марта 1977 года в Челябинске, в семье преподавателей вузов. Окончил 11-й лицей в физико-математическом классе. По результатам олимпиады поступил в Московский физико-технический институт, однако принял решение учиться на физическом факультете Челябинского госуниверситета. Его жена Анна Таскаева — завкафедры иностранных языков ЮУрГИИ. Семья воспитывает троих детей.

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