Ректор проиграл выборы в крупнейшем вузе Челябинска

Сенсационно завершились выборы ректора Челябинского государственного университета. Действующий руководитель Диана Циринг проиграла голосование со счетом 51:58. Новым ректором избран декан физического факультета Сергей Таскаев, сообщили «URA.RU» участники конференции. В пресс-службе вуза подтвердили информацию о победе Сергея Таскаева.
Выборы ректора сопровождались скандалами. Группа преподавателей жаловалась на Диану Циринг руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В университете обсуждалось необычное распределение премий по итогам прошлого месяца — дополнительные деньги якобы получили члены конференции, которые должны были выбирать ректора. Некоторые восприняли это как подкуп.
Сергей Таскаев родился 3 марта 1977 года в Челябинске, в семье преподавателей вузов. Окончил 11-й лицей в физико-математическом классе. По результатам олимпиады поступил в Московский физико-технический институт, однако принял решение учиться на физическом факультете Челябинского госуниверситета. Его жена Анна Таскаева — завкафедры иностранных языков ЮУрГИИ. Семья воспитывает троих детей.