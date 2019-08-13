В ФСБ заявили о попытках террористов вербовать иностранных студентов в России

Александр Бортников призвал привлечь к решению проблемы органы госуправления Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Террористы предпринимают попытки завербовать иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

«Эмиссары (агенты, которые работают по секретным политическим поручениям в других странах — прим. ред.) пытаются вовлекать в террористическую деятельность иностранных студентов, которые учатся в России», — цитирует РИА «Новости» директора ФСБ. Также вербовщики привлекают мигрантов, находящихся на территории государства, уточняет RT.

Ранее же речь шла лишь о попытках террористов привлечь к деятельности иностранных граждан, которые работают в России. О том, что завербовать пытаются и студентов из других стран, сообщений ранее не поступало.

Бортников заявил о необходимости предпринять меры по «недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов», передает телеканал 360. По его словам, к проблеме необходимо привлечь руководителей федеральных органов исполнительной власти и лично контролировать ход ее решения.