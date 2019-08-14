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В Прикамье вводится режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Решетников Максим представил доклад на заседании законодательного собрания. Пермь, портрет, решетников максим
Максим Решетников объявил о необходимости ввести режим чрезвычайной ситуацииФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории региона. Глава Прикамья аргументирует это решение тем, что из-за плохих погодных условий гибнут сельскохозяйственные культуры, передает корреспондент «URA.RU» с заседания пермского правительства.

Из-за подтопления почвы режим ЧС уже объявлен в семи регионах Прикамья, заявила министр сельского хозяйства Оксана Бреднева. Речь идет о Нытвенском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Большесосновском, Ординском и Уинском районах.

Частые проливные дожди, крупный град и заморозки погубили посевы пшеницы, овса, свеклы, картофеля, а также многолетних и однолетних трав. Зерновые культуры, как отмечают в Минсельхозе Пермского края, выращиваются в основном для кормления животных. На сегодняшний день заготовлено чуть больше половины (56,4%) кормов от годового плана.

Режим чрезвычайной ситуации будет введен в ограниченном виде. Сейчас власти готовят соответствующие документы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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