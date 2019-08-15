В Свердловской области уходит в отставку глава городского округа

Андрей Белоусов занимает должность главы с 2011 года Фото: администрация Туринского ГО

Глава Туринского городского округа Андрей Белоусов решил покинуть пост из-за проблем со здоровьем. Ожидается, что его заявление об отставке будет рассмотрено на заседании гордумы 30 августа.

Свое решение Белоусов подтвердил в разговоре с «URA.RU». «Не хочу препятствовать развитию округа», — сказал он в беседе с агентством. При этом секретарь Белоусова оказалась не в курсе грядущих изменений. «Мы ничего об этом даже не слышали», — сказала она «URA.RU». По имеющейся информации, исполняющим обязанности главы Туринского ГО могут назначить заместителя Белоусова по экономике Александра Пузырева.

Белоусов возглавлял Туринский ГО с 2011 года. До этого в течение семи лет он был депутатом окружной думы и заместителем председателя депутатской комиссии по ЖКХ, транспорту и связи.