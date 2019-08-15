СМИ: Джигарханян перенес сложную операцию

Театральный режиссер, актер Армен Джигарханян перенес операцию по установке кардиостимулятора последнего поколения. Операция прошла в штатном режиме.
«Артиста прооперировали сегодня утром», — пишет telegram-канал Mash. По данным канала, Джигарханян находится в сознании, однако состояние его здоровья остается стабильно тяжелым из-за аритмии.
В разговоре с РИА «Новости» друг Джигарханяна Артур Согомонян опроверг сообщения об операции. Он пояснил, что актер проходит профилактическое лечение и планирует приступить к работе в театре уже на следующей неделе.
Накануне СМИ сообщили о том, что Джигарханян попал в реанимацию. Якобы у артиста произошло обострение хронического заболевания, напоминает агентство Nation News. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» друг Джигарханяна, генеральный продюсер «Кинотавра» Марк Рудинштейн опроверг эту информацию. Он заявил, что у актера диабет и ему понадобилось обратиться в больницу, передает «Национальная служба новостей».