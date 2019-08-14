Друг Джигарханяна рассказал о здоровье актера после госпитализации

Армен Джигарханян самостоятельно приехал в больницу, чтобы поставить капельницу Фото: скриншот видео с YouTube, канал «Красный квадрат»

Генеральный продюсер «Кинотавра», близкий друг актера Армена Джигарханяна Марк Рудинштейн опроверг информацию о том, что артист попал в реанимацию. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» критик рассказал, что у Джигарханяна просто обострился диабет.

«У него обострился диабет. В больницу Джигарханяна доставили на личном авто. Он чувствует себя хорошо — юморит, несмотря на диабет. Прокапают 4 дня и отпустят», — заявил Рудинштейн в беседе с агентством.

Как писало ранее «URA.RU», Джигарханян попал в реанимацию. По неподтвержденной информации, у актера произошло обострение хронического заболевания.

Армену Джигарханяну 83 года. Он возглавляет Московский драматический театр, названный в его честь.