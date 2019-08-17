16 августа 2019

Депутаты предложили давать дополнительный выходной тем, кто бросает курить

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, курение убивает, бросил курить, сигареты
Бросившим курить обещают налоговые льготы или дополнительный выходнойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне отказывающиеся от курения, смогут получить дополнительные выходные дни. Инициативу депутаты Госдумы обсудят во время осенней сессии.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) в разговоре с агентством городских новостей «Москва» предположил, что для граждан, которые борятся с курением и полностью от него отказываются, нужно давать дополнительные выходные дни или ввести налоговые льготы.

«Например, на какой-то период — на год или на два уменьшать подоходный налог, чтобы у людей был стимул, или давать дополнительный выходной к отпуску», — рассказал Свинцов.

Парламентарий подчеркнул, что предложения посчитали «разумными» в правительстве. По данным Росстата, на данный момент в стране каждый пятый гражданин является курильщиком.

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