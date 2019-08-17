Депутаты предложили давать дополнительный выходной тем, кто бросает курить

Россияне отказывающиеся от курения, смогут получить дополнительные выходные дни. Инициативу депутаты Госдумы обсудят во время осенней сессии.
Председатель комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) в разговоре с агентством городских новостей «Москва» предположил, что для граждан, которые борятся с курением и полностью от него отказываются, нужно давать дополнительные выходные дни или ввести налоговые льготы.
«Например, на какой-то период — на год или на два уменьшать подоходный налог, чтобы у людей был стимул, или давать дополнительный выходной к отпуску», — рассказал Свинцов.
Парламентарий подчеркнул, что предложения посчитали «разумными» в правительстве. По данным Росстата, на данный момент в стране каждый пятый гражданин является курильщиком.