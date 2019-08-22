Меркель и Джонсон выступили против присоединения России к «Большой семерке»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против скорого возвращения России в G7, связав этот процесс с реализацией минских соглашений. Германского лидера поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон, сообщает РИА «Новости».
По мнению Меркель, текущая ситуация указывает на то, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине подвижки не настолько значительны, как хотелось бы. «Если бы мы продвинулись действительно вперед, это бы создало новую ситуацию», — приводит слова канцлера телеканал 360.
Что касается премьера Великобритании, то он, соглашаясь с Меркель, уверен: для возвращения формата G8 нужны веские доводы, которые еще предстоит найти, сообщает RT. Джонсон заявил, что учитывает инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также «продолжающуюся нестабильность, военные действия на Украине, провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине, но ещё много где».
Ранее о необходимости возвращения России в G8 высказывались президенты Франции и США. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил вернуть РФ в состав «Большой восьмерки» в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле отнеслись к данной идее сдержанно: как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это мнение всего двух членов клуба, необходимо знать, что скажут остальные.