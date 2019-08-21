21 августа 2019

В Кремле прокомментировали идею Трампа вернуть Россию в G8

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Сайт президента России, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о необходимости знать мнение всех членов G8Фото: Сайт президента России
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Крым вернулся в состав России

Для того, чтобы рассматривать возможность возвращения России в «Большую восьмерку», необходимо иметь представление о настроениях всех членов G8. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем настроения двоих [участников], нужно узнать о настроениях остальных членов», — приводит RNS слова Пескова. В клуб при этом входят Франция, США, Германия, Великобритания, Италия, Канада и Япония. Россия входила в состав международного клуба до 2014 года.

О необходимости возвращения России в G8 ранее высказывались президенты Франции и США. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил вернуть РФ в состав «Большой восьмерки» в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Позднее Трамп заявил, что готов поддержать инициативу в случае, если кто-то выдвинет такой вариант. Немецкие политики высказались, что готовы поддержать идею лишь при условии, если Россия «вернет Крым» Украине.

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