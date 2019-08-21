В Кремле прокомментировали идею Трампа вернуть Россию в G8

Для того, чтобы рассматривать возможность возвращения России в «Большую восьмерку», необходимо иметь представление о настроениях всех членов G8. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем настроения двоих [участников], нужно узнать о настроениях остальных членов», — приводит
О необходимости возвращения России в G8 ранее высказывались президенты Франции и США. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил вернуть РФ в состав «Большой восьмерки» в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Позднее Трамп заявил, что готов поддержать инициативу в случае, если кто-то выдвинет такой вариант. Немецкие политики высказались, что готовы поддержать идею лишь при условии, если Россия «вернет Крым» Украине.