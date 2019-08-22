Учителя в Прикамье обратятся в правительство и Госдуму из-за низких зарплат Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учителя в Пермском крае просят пересмотреть подходы к формированию зарплат. Глава пермской организации «Общероссийский профсоюз образования» Зоя Галайда озвучила проблему в ходе встречи с главным федеральным инспектором Прикамья Сергеем Половниковым и министром образования региона Раисой Кассиной.

Об этом Галайда рассказала корреспонденту «URA.RU». По ее словам, зарплату учителей необходимо поднять до 150-200% к средней зарплате в регионе. «Мы будем направлять обращения, письма и на уровень правительства России, Госдумы РФ, чтобы это предложение было поддержано, иначе у нас не будет решаться проблема повышения оплаты труда в отрасли», — сказала она. Собеседница агентства добавила, что классные руководители сейчас получают 1700 рублей в месяц, при этом нагрузка у них «значительно увеличилась». «Для сравнения — в Москве классным руководителям платят 25 тысяч», — говорит Галайда.

Министр образования Прикамья Раиса Кассина на встрече заверила, что «нормативы оплаты труда для классных руководителей будут увеличены с 1 января 2020 года». В краевом минобре «URA.RU» пояснили, что в регионе работает сразу несколько проектов: «Мобильный учитель», «Жилье для учителя», выплачиваются «подъемные». «Кадры в отрасль идут», — пояснили в пресс-службе министерства.