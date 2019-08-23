22 августа 2019
21 августа 2019

Глава пермского района на машине въехал в фуру. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, пожарные, авария
Чиновник попал в ДТП утром в пятницуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Оханского района Прикамья Дмитрий Байдин попал в серьезную аварию. В администрации района сообщили «URA.RU», что им известно о произошедшем ДТП, но подробностей они не знают.

Авария произошла сегодня утром близ города Воткинск Удмуртской республики, сообщили «URA.RU» в поисково-спасательной службе региона. «Автомобиль „Тойота Камри“ въехал в стоящую на обочине фуру. В машине находилась два человека, один из них — Байдин. Проводилась деблокировка пострадавших», — рассказали в службе спасения. Там уточнили, что фура стояла на трассе без включенных аварийных огней.

Очевидцы дорожного происшествия сняли произошедшее на видео. На нем можно заметить, что легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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