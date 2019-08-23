Озвучены первые данные «черных ящиков» севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

Самолет «Уральских авиалиний» действительно столкнулся со стаей птиц Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Записи с «черных ящиков» Airbus A-321 «Уральских авиалиний», который экстренно сел в кукурузном поле в Подмосковье, подтвердили столкновение самолета со стаей птиц во время взлета. Об этом сообщил источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«Перед взлетом диспетчер аэропорта предупреждал экипаж о возможном нахождении птиц в воздухе», — приводит «Интерфакс» слова источника в МАК. Он пояснил, что столкновение произошло при отрыве от взлетной полосы. Отмечается, что экипаж продолжал взлет еще около полутора минут, несмотря на столкновение.

Источник добавил, что в день катастрофы в аэропорту Жуковский происходил осмотр летного поля. Комендант аэропорта не обнаружил птиц рядом с полосой.

В пресс-службе МАК корреспонденту «URA.RU» заявили, что не располагают подобной информацией.

Как писало «URA.RU» ранее, следователи начали изучать «черные ящики» севшего в поле самолета «Уральских авиалиний». Специалисты сопоставят данные черных ящиков с видеозаписями, которые выложили пассажиры, пишет « Царьград ». Также следователи ознакомятся с аудиозаписями переговоров пилотов и показаниями очевидцев, напоминает телеканал 360.

Самолет А-321 «Уральских авиалиний», следовавший в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский из-за отказа двух двигателей. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Легкие травмы получили 15 человек. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало попадание птиц в двигатели самолета.