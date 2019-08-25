В городе Верхняя Пышма Свердловской области водитель пассажирской «Газели» отказался везти беременную женщину с трехлетним ребенком на руках. Об этом «URA.RU» сообщила сама пострадавшая Алла.
Инцидент произошел в около 13:00 на остановке «Машиностроителей» в маршрутке №111, которая следует из Среднеуральска в Екатеринбург через Верхнюю Пышму. «Мы сели на остановке у торгового центра „Город VIP“, и я попросила довезти нас до бассейна в Верхней Пышме. Водитель объяснил, что у него конечная точка маршрута — станция метро Космонавтов [в Екатеринбурге]. Когда я протянула ему деньги, он ответил: „Не надо, выходите из маршрутки“. Он высадил нас и сказал: „Катайтесь автобусом. С ребенком по Пышме не повезу“. При этом он увидел, что я на последних сроках беременности и у меня трехлетний ребенок на руках», — сообщила Алла.
Маршрут №111 обслуживает компания АО «Автотранспорт». Диспетчер предприятия не смогла прокомментировать инцидент и пояснила «URA.RU», что по этому поводу следует обращаться к перевозчику в будние дни.
Аналогичный инцидент произошел в Екатеринбурге в сентябре 2018 года. Водитель маршрута №033 высадил беременную пассажирку, после того как женщина попросила мужчину прекратить телефонный разговор.