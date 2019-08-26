25 августа 2019

Порошенко пообещал поднять флаг Украины над Донецком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петр Порошенко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20.02.19 США, порошенко петр
Петр Порошенко уверен, что над Донецком и Ровно вновь появится украинский флагФото: официальный сайт президента Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что над Донецком будет поднят украинский флаг. С соответствующим заявлением политик выступил на своей странице в Facebook, поздравляя с днем города Донецк и Ровно.

«Сегодня отмечают день рождения два замечательных украинских города — Ровно и Донецк. Мы не прекращаем борьбу с российским агрессором за возвращение украинского Донецка. Уверен, придет время, и над городом будет гордо поднят украинский флаг!» — написал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко осудил намерение команды нынешнего президента страны Владимира Зеленского обсудить возможность снятия экономической блокады с Донбасса, напоминает Life.ru. Он заявил, что это является «реализацией российского сценария в Донбассе» и обвинил власти в предательстве.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...