Порошенко пообещал поднять флаг Украины над Донецком

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что над Донецком будет поднят украинский флаг. С соответствующим заявлением политик выступил на своей странице в Facebook, поздравляя с днем города Донецк и Ровно.
«Сегодня отмечают день рождения два замечательных украинских города — Ровно и Донецк. Мы не прекращаем борьбу с российским агрессором за возвращение украинского Донецка. Уверен, придет время, и над городом будет гордо поднят украинский флаг!» — написал Порошенко.
Ранее Петр Порошенко осудил намерение команды нынешнего президента страны Владимира Зеленского обсудить возможность снятия экономической блокады с Донбасса, напоминает