Художник отказался уничтожать граффити-крест в Екатеринбурге после акции православных

Покрас Лампас считает, что закрашивать его работу нельзя Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Граффити-скандал в Екатеринбурге

Художник-каллиграфист Покрас Лампас стремится уладить конфликт с православными активистами, которые выступили против его граффити-креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. При этом он не хотел бы уничтожать свою работу, поддаваясь какому-либо давлению со стороны.

«Мы не можем закрасить работу — в России мало проектов такого масштаба. Искать варианты, что еще можно сделать на Уралмаше, можно будет после того, как мы найдем точки согласия по данной работе», — сказал Покрас Лампас в ходе пресс-конференции. Он отметил, что никогда не стремится создать конфликт и его цель — формирование облика города: «Уходить в историю о том, что мы перекрасим или закрасим работу — неправильно. Это будет воспринято аудиторией так же, как радикальные комментарии активистов».

Перед пресс-конференцией православный активист Сергей Алиев, который ранее призвал Покраса Лампаса отказаться от восстановления испорченного «супрематического креста», заявил журналисту «Ura.ru», что художник и «Стенограффия» изменят скандальную работу. Алиев затруднился ответить на вопрос о том, как можно изменить крест, но сообщил «URA.RU», что если бы крест был нарисован на стене, претензий к нему бы не было.

Координатор «Стенограффии» Анна Клец пояснила, что сейчас нет ясности в решении конфликта: «Стопроцентной договоренности пока нет. Мы продумываем различные варианты, Покрас собирается идти навстречу, но все неточно».

Ранее стало известно, что Покрас Лампас пока не будет восстанавливать свою работу, хотя планировал сделать это 26 августа. Визит пришлось отложить на неопределенный срок после угроз православных.