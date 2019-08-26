Прикамский интернат, на который пожаловался слепой, проверили ревизоры

Ревизоры проверили условия проживания в Чайковском доме-интернате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чайковский дом-интернат (Пермский край) пришла проверка после жалобы слепого, который в одиночку преодолел три сотни километров, чтобы написать заявление на условия проживания в учреждении. Об этом «URA.RU» сообщил член реготделения Общероссийского народного фронта Игорь Лобанов.

«Договорились, что мужчина по своему желанию покидает дом-интернат и пробует жить самостоятельно. И в этом ему помогут сотрудники учреждения. Также он в рассрочку погасит задолженность ([будет платить] около 2000 рублей в месяц), которая у него образовалась во время нахождения на попечении», — пояснил «URA.RU» Лобанов. Факты неоказания услуг или их ненадлежащего качества не подтвердились. «С этим согласился и сам подопечный», — добавил Лобанов.

В региональном министерстве социального развития сообщили «URA.RU», что задолженность у мужчины образовалась из-за несвоевременной оплаты услуг дома-интерната. «Он дееспособный, из пенсии автоматических вычетов не производится. Он должен был сам оплачивать услуги (около 8-9 тысяч в месяц), но не производил оплату. Образовался долг — более 200 тысяч рублей», — пояснил замминистра соцразвития Дмитрий Санников. Он отметил, что сейчас учреждение не требует моментального погашения долга и готово помогать мужчине жить самостоятельно в домашний условиях.

Ранее «URA.RU» сообщало, что инвалид по зрению в одиночку преодолел почти 300 километров до Перми, чтобы написать заявление на руководство дома престарелых. Он жаловался на качество питания и заявлял, что подопечные интерната вынуждены за свой счет покупать лекарства, предметы личной гигиены.