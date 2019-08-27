Уральский бизнесмен раскритиковал логотип, купленный у студии Лебедева. ФОТО

Уральский предприниматель Иван Зайченко заказал логотип для своего бизнеса в студии московского дизайнера Артемия Лебедева и остался недоволен результатом. В беседе с «URA.RU» бизнесмен признался, что думает над тем, как исправить проект, а друзья Зайченко в соцсетях уже вовсю высмеивают продукт студии Лебедева.
Как сообщил Зайченко на своей странице в Facebook, он заказал в студии Лебедева логотип для it-системы своего супермаркета «Жизньмарт». В ответ ему прислали рисунок яблока, состоящего из разноцветных линий, с подписью «Жизньмартовна AI». «Вот что получилось», — подписал картинку Зайченко.
В комментариях подписчики бизнесмена активно критикуют работу студии Лебедева. «Apple vs РМК», — намекнул на сходство логотипа с айдентикой других компаний пользователь Кирилл. «Удивительный отстой», — добавил подписчик Павел. «Полнейшая безвкусица и антиэстетика», — считает еще один комментатор Станислав. Хотя кому-то продукт показался достойным. «Логотип как логотип, мне кажется», — написал уралец Василий.
Иван Зайченко рассказал «URA.RU», что купил логотип по специальной акции студии Лебедева — работа выполняется за 10 дней и стоит 100 тысяч рублей, но заказчик не согласует ее, не вмешивается в процесс и до последнего момента не знает, что получится. «На данный момент я совсем не согласен со шрифтом. Видимо, попрошу своих дизайнеров его переделать, так как студия Лебедева по условиям акции не принимает правок. Сама картинка тоже вызывает вопросы — она похожа на значок Apple. Может это и хорошо, но с другой стороны мы чего-то своего здесь не придумали», — сказал «URA.RU» Зайченко.