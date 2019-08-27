Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ скрыл банковский счет в Греции

Кандидат от КПРФ в депутаты Мосгордумы Андрей Орел не указал в декларации наличие дома и банковского счета в Греции.
«У политика есть квартира в поселке на берегу Эгейского моря в 35 км от Салоников, счет в Национальном банке Греции, а также даже греческий ИНН. В декларации, которую Андрей Орел подал в избирком, про счета в Греции он забыл упомянуть», — сообщает общественно-политическое издание «Версия». По их данным, недвижимость в этом регионе на берегу моря стоит около 200 тысяч евро.
Помимо этого, Орел указал неверную информацию на своем сайте, где написал, что с 2002 года и до настоящего времени работает в ООО «Кинокомпания «ОРЕЛ». По данным ЕРГЮЛ, компания зарегистрирована только в 2003 году, а ее учредителем является брат кандидата Владимир Орел. В 2004 году он создал продюсерскою компанию «Орел», куда назначил родственника генеральным директором. В марте 2019 года компания была ликвидирована, и с учетом этого факта остается неясным, где сейчас работает кандидат в депутаты.
Также Андрей Орел с 2012 по 2015 год возглавлял предприятие ООО «Светофор», которое также было ликвидировано. Об этом на своем сайте политик также не сообщил.
На появившуюся информацию Орел уже отреагировал в соцсетях. «Новую чернуху подогнали», — написал политик на своей странице во «Вконтакте».
Ранее в Москве огромный резонанс вызвали выборы в Мосгордуму, из-за которых 27 июля, 3 и 10 августа в столице прошли митинги несистемной оппозиции. Они были связаны с недопуском на выборы ряда политиков. По итогам акций силовиками были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.