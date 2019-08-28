В Югре водитель маршрутки угрожал избить женщину с ребенком

В Ханты-Мансийске водитель маршрутки угрожал избить пассажирку с ребенком. Об этом «URA.RU» сообщила сама пострадавшая, которая из соображений безопасности предпочла не называть свое имя.
По словам женщины, водитель начал кричать на нее и ребенка, когда она стала передавать деньги за проезд. «Я попросила его не повышать голос и вести себя адекватно. В ответ услышала, что он мне разобьет лицо, и угрозы в мой адрес продолжали сыпаться», — сообщила пассажирка корреспонденту «URA.RU».
Дозвониться до индивидуального предпринимателя Андраника Степаняна, который обслуживает этот рейс, журналисту агентства не удалось. В мэрии Ханты-Мансийска, которая контролирует работу общественного транспорта, с беседе с корреспондентом «URA.RU» заявили, что в курсе произошедшего инцидента. «На период отпусков предприниматель, имеющий право на перевозку пассажиров на данном маршруте привлек на работу нового водителя с автомобилем.После произошедшей ситуации, трудовые отношения с данным водителем разорваны. Самой женщине были принесены извинения лично индивидуальным предпринимателем. Считаем произошедшее вопиющим случаем и такое поведение не допустимо в современном обществе», — прокомментировали произошедшее в администрации Ханты-Мансийска.
Пострадавшая пассажирка извинения приняла, но в беседе с журналистом агентства отметила, что необходимо почаще устраивать проверки общественного транспорта. «Получается, что водитель был без разрешения за рулем микроавтобуса, а это может быть опасно для жизни населения», — считает женщина.