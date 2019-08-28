В музее «ПЕРММ» может поменяться модель управления Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Галерист, идеолог пермской культурной революции Марат Гельман считает, что созданный им музей «ПЕРММ» может повторить судьбу Пермского театра оперы и балета. По мнению арт-менеджера, власти нужно идти на уступки его арт-директору Наили Аллахвердиевой, которая позже может возглавить культурное заведение.

«Может получиться, как с [экс-худруком Пермского театра оперы и балета Теодором] Курентзисом, если Аллахвердиева уйдет со своего поста или уедет из Перми. Для края это будет просто провал. Надо еще иметь в виду, что, если продолжатся сложности с „Дягилевским фестивалем“, это будет серьезный имиджевый удар для власти. Задача — удержать Аллахвердиеву в Перми. Если у нее есть какие-то условия, то нужно стараться их выполнить», — рассказал он «URA.RU».

Директор пермской художественной галереи «25/17» Марина Фельдблюм считает, что музею «ПЕРММ» не стоит отказывается от модели управления, когда во главе стоит два руководителя. «На мой взгляд, если позволяют финансовые возможности, то управленческие функции лучше разграничивать. Потому что административно-хозяйственная и творческая части — это два совершенно разных направления, которые одному человеку совмещать довольно сложно. Нужно серьезно погружаться в тему», — пояснила она.

«ПЕРММ» может вернуться к прежней модели руководства, когда все управленческие функции сосредоточены в одних руках. Такая модель работала при Гельмане. Сейчас руководство музеем осуществляется директором Верой Никольской и арт-директором Наилей Аллахвердиевой.